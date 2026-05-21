俳優の桐谷美玲（36）が、21日放送の日本テレビ系報道番組『news every.』（月〜金後3：50）にキャスターとして出演し、雨の日のおしゃれを説明した。【写真】美脚スラリ… 膝上30cmのミニスカを着こなす桐谷美玲天気予報のコーナー直前、メインキャスターの森圭介アナウンサーが「雨の季節になりましたけど、なんか雨の季節のファッションの楽しみ方ってあるんですか？」と質問した。桐谷は「私はきょう、レインブーツを