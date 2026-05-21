俳優の中村雅俊（75）、秋野太作（83）、田中健（75）が21日、東京・三鷹の武蔵野芸能劇場で行われた『The 51th Anniversary 俺たちの旅 スペシャルコンサート』の取材会に出席した。【写真】言葉詰まらせながらも…妻・淳子さんへの思いを語った中村雅俊伝説の青春ドラマ『俺たちの旅』の放送から50年を記念し、主要キャストを演じた中村雅俊、秋野太作、田中健、岡田奈々の4人が集結した『The 50th Anniversary 俺たちの旅