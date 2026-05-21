ドジャース・山本由伸投手の次回登板が、24日午後1時10分（同25日午前3時10分）開始の敵地でのブルワーズ戦に決まった。球団が20日（同21日）に発表した。山本は前回登板の18日のパドレス戦で、7回を3安打8奪三振で1失点の好投も黒星。そこから中5日での登板で、ナ・リーグ中地区首位のチームを相手に4勝目を目指す。今季成績は9試合で3勝4敗、防御率3・32。