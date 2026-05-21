ドジャース・佐々木朗希投手の次回登板が、23日午後6時15分（日本時間24日午前8時15分）開始の敵地ミルウォーキーでのブルワーズ戦に決まった。球団が20日（同21日）に発表した。佐々木は前回登板の17日のエンゼルス戦で、メジャー自己最長の7回を投げて4安打8奪三振1失点の好投。今季2勝目を挙げた。そこから中5日での登板となる。ブルワーズはナ・リーグ中地区で首位。強豪を相手に3勝目を狙う。