J1京都は21日、双方合意の上、今季限りで契約を解除するチョウ貴裁監督が23日開催のリーグ長崎戦（サンガS）をもって退任すると発表した。城陽市内のサンガタウンで取材に応じた主将のMF福岡慎平は震える胸中とあふれんばかりの感謝を言葉にした。「チョウさんには“お前がアンカーに降りてきてから色々な発見があった。サッカーにおけるアンカーの重要性を改めて教えてもらったよ”と言ってくれて、素直に嬉しかった。自分も