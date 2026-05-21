開催中 【拡大画像へ】 AmazonのKindleストアで、マンガ「夜光雲のサリッサ」のセールが実施されている。 本作は、謎の巨大生命体・天翔体と異能を持った13人の少年少女の戦いを描くSF作品。現在Kindleストアでは、本作の1巻から12巻までが55円で、13巻から最終15巻までが半額の550円で購入できる。 なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品が