日本サッカー協会(JFA)は21日、6月に大阪で行われる国際親善試合・南アフリカ戦に参加する日本女子代表(なでしこジャパン)のメンバー23人を発表した。6月の活動から正式に指揮官を務める狩野倫久新監督は、チームのキャプテンについて明言せず。「誰がキャプテンになる人材か見極めることも必要」と、時間をかけて選出することを示唆した。4月に契約満了で退任したニルス・ニールセン前監督体制では、長きにわたり腕章を巻いて