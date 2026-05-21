MF本田圭佑がワールドカップの優勝国を予想した。本田は21日にNHKで会見し、日本代表戦で解説を務めることを発表した。“歴代最強”と謳われる今大会に臨む日本代表だが、本田は「歴代最強ということは僕もそうだと思います」としながらも、「W杯を優勝するチームと比べると層が薄い。初めて出る選手のキャリアを考えても、レギュラーと比べると見劣りする」と指摘した。その上で優勝国予想を問われた本田は、「希望は日本、