狩野倫久新監督の新生チームに2選手が初選出された。21日、日本サッカー協会(JFA)は6月の国際親善試合・南アフリカ女子代表戦に参加する日本女子代表(なでしこジャパン)メンバー23人を発表。DF竹重杏歌理(フェイエノールト)とMF伊東珠梨(ノジマステラ神奈川相模原)が初招集となった。竹重は2021年に日ノ本学園高からINAC神戸レオネッサに加入。WEリーグ初年度で16試合に出場し、INAC神戸の優勝に貢献した。24年夏に海外挑戦を