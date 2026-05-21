また“本田節”がお茶の間に轟くことになる!MF本田圭佑が21日、NHKで会見し、来月開幕するFIFAワールドカップの日本代表戦の中継で解説者を務めることを発表した。グループリーグ3試合は地上波を担当。初戦のオランダ戦と第3戦のスウェーデン戦はNHKで、第2戦のチュニジア戦は日本テレビで解説を務める。また決勝トーナメントに勝ち上がった場合も日本代表戦の解説を担当。決勝トーナメント1回戦(ラウンド32)のみNHK BSに登