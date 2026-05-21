朝日放送グループホールディングスがこの日の取引終了後に自社株買いを実施すると発表した。上限を１２５万株（自己株式を除く発行済み株数の２．９９％）、または１０億円としており、取得期間は５月２２日から来年３月３１日まで。資本収益性の改善及び株主還元の拡充を通じて中長期的な企業価値の向上を目指すとともに、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するために実施する。 出所：MINKABU PR