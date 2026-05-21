ブランディングテクノロジーがこの日の取引終了後に自社株買いを実施すると発表した。上限を９万５２００株（自己株式を除く発行済み株数の５．９４％）、または１億円としており、取得期間は５月２６日から１１月２５日まで。資本効率の向上及び機動的な資本政策の遂行を可能とするためとしている。 出所：MINKABU PRESS