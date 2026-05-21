JUN SKY WALKER(S)が、ロックフェス『電撃BEPPU』を2027年5月22日、23日に大分県 別府ビーコンプラザで開催する。 （関連：【映像あり】JUN SKY WALKER(S)、新曲「でっかい太陽」MV） 同イベントは、JUN SKY WALKER(S)のリーダーであり、別府ツーリズム観光大使も務める森純太が自ら声をかけたバンド、アーティストが集結するロックフェス。世代やジャンルを超え、“森純太が今、本気で観てほ