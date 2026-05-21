【写真＆動画】佐久間大介の自撮りショット／佐久間大介×ラーメン二郎の過去ショット／番組で“ラーメン二郎愛”を語ったことも Snow Manの佐久間大介が自身のXを更新。プライベートショットを公開し、注目を集めている。 ■佐久間大介、ラーメン二郎で満足げなピースショット 佐久間は「少し前に、ラーメン二郎前橋千代田町店に行ってきました！！」と報告し、ラーメンや店舗前