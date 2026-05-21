元プロレスラーでタレントの長州力（74）が21日までに、自身のYouTubeチャンネルを更新。信号無視や無免許運転をしたとして、道交法違反容疑で書類送検された長州小力（54）を直接呼び出した。【動画】「色んな人に迷惑かけた」長州力に呼び出された長州小力2人が会うのは「2年ちょっとぶり」だという。長州は「体調は良いの?」と聞くと、小力は「自転車生活をしていまして。今は車に乗れないので…」と明かした。これに長州