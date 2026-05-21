◇大相撲夏場所12日目（2026年5月21日両国国技館）9勝2敗で3人が並んで迎えた12日目。優勝争いも終盤戦、首位に並んでいた東前頭13枚目の琴栄峰（22＝佐渡ケ嶽部屋）は、東前頭10枚目の朝乃山（32＝高砂部屋）と対戦予定だったが、朝乃山がこの日休場となったため、不戦勝で10勝目を挙げた。春場所では敗れており、これが2度目の対戦予定だった。土俵上では神妙な表情で勝ち名乗りを受け、支度部屋では「複雑ですが、初め