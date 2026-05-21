ドジャース戦の7回から1回1/3を投げたパドレス・松井＝サンディエゴ（共同）七回から3番手で登板したパドレスの松井は20日、ドジャース打線に得点を許さず、負傷者リスト（IL）から復帰後、5戦連続無失点とした。七回は大谷を外角低めのスライダーで遊飛に打ち取った後、ベッツに二塁打を浴びたが、三盗失敗で難を逃れ、最後はフリーマンから三振を奪って3人で終えた。八回は2四球を出して1死一、二塁で降板し、後続がピンチを