取材に応じるトヨタの勝田貴元＝21日、東京都港区自動車の世界ラリー選手権（WRC）で今季2勝を挙げている勝田貴元（トヨタ）が21日、都内で取材に応じ、愛知と岐阜の両県を舞台に29〜31日で競われる第7戦ラリー・ジャパンに向けて「ホームでしっかりといい結果を出したい。優勝しているからこそ、絶対に勝たなきゃという変なプレッシャーがなく、やるべきことに集中できる」と意欲を語った。今季は第3戦で自身初優勝を挙げ、第