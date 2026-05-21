記者会見するサッカー女子日本代表「なでしこジャパン」の狩野倫久監督＝21日、東京都内日本サッカー協会は21日、大阪市のヤンマーハナサカスタジアムで6月6日に行われる、南アフリカとの国際親善試合に臨む女子日本代表「なでしこジャパン」に、長谷川（マンチェスター・シティー）籾木（エバートン）ら23人を選んだ。竹重（フェイエノールト）と伊東（ノジマ相模原）が初めて招集された。14日に就任が発表された狩野倫久監督