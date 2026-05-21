全国最年少の女性市長で、京都府八幡市の川田翔子市長（３５）が２１日、報道陣の取材に応じ、出産のために今夏から産休を取得すると表明した。同市によると、現職の女性首長の産休取得は全国初とみられる。川田氏によると、出産は９月を予定。産前に６〜８週間、産後に８週間の休暇を取る予定で、不在の間は副市長が職務を代行するという。川田氏は「様々な意見があると思うが、市政運営や公約実現に影響が出ないよう準備を