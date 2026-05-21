テレビプロデューサーの佐久間宣行氏（50）が21日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0（ZERO）」（水曜深夜3・00）に出演。スタジオジブリの新社長・依田謙一氏（51）との関係を明かした。佐久間は冒頭いきなり「18歳からの友だちがジブリの社長になりまして」と切り出し大笑い。早稲田大学に入学し「一番目か二番目に出会った友人なんですけど。広告研究会っていうのに入ってて。俺は2年で辞めちゃっ