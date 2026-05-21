阪神の新外国人のキャム・ディベイニー内野手、カーソン・ラグズデール投手が２１日、１軍に合流した。ディベイニーは開幕は２軍スタート。一時はファームで打率１割台で推移するなど低迷していたが、５月に入り、打撃の状態は上向いていた。今回の合流に「戻ってこられてうれしい。チームの勝利に貢献したいと思います」と話した。遊撃手としての来日だったが、ファームでは一塁、三塁、左翼も守った。「チームから言われた役