舫知社は、神戸在住の作家・権藤将輝による小説『BAR90's 90年代J-POPで人生を再起動する夜』のペーパーバック版を、5月24日に発売する。本作は、90年代J-POPをモチーフに、“挫折”と“再生”を描く長編小説。出版不況と言われる時代の中、POD(プリントオンデマンド)出版に特化した神戸の出版社から刊行される。販売は、Amazon、楽天ブックス、三省堂書店オンデマンドYahoo! ショッピング店にて行われ、書店店頭での一般流通は行