東京女子プロレス６月７日の東京・後楽園ホール大会でＶ１戦を行う?白昼夢?こと辰巳リカ（３４）＆渡辺未詩（２６）が挑戦者・瑞希（３１）のパートナー・高見汐珠（１９）に警戒を強めた。白昼夢の２人は２１日、都内で行われた調印式を兼ねた会見に挑戦者組とともに出席。幾度も激闘を繰り広げてきた瑞希に特別な思いを抱いている辰巳は「私たち白昼夢は幾度となくみずぴょん（＝瑞希）と戦って高め合い成長して、おかげでタ