【Pen 2026年7月号】 5月28日 発売予定 価格：880円 画像はAmazonより CEメディアハウスは、雑誌「Pen 2026年7月号」を5月28日に発売する、価格は880円より。 ファッションからカルチャー、プロダクトまで様々な情報を発信する「Pen」。2026年7月号では、30周年を迎えた「ポケットモンスター」シリーズを徹底解説する特集「ポケモン最新案内」が掲載される