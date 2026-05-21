韓国の５人組ダンス＆ボーカルグループ「超新星」が２１日、東京・池袋のサンシャインシティ噴水広場で、ミニアルバム「ＩｃｈｉｇｏＩｃｈｉｅ」の発売記念イベントを行った。会場を埋め尽くしたファンから大声援で迎えられたメンバーは、アルバム収録曲「ＨＯＴ」「ＫＥＥＰＳＨＩＮＩＮＧ」の２曲を披露。リーダーのユナク（４３）は「お客さんの熱気が?ＨＯＴ?すぎてビックリしました。とてもうれしいです」と笑みを浮