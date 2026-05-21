ウクライナのフェミニスト運動“FEMEN”の共同創設者で、裸の胸にスローガンを描き花冠を掲げて権力に立ち向かったオクサナ・シャチコの31年の生涯を描く映画『OXANA／裸の革命家・オクサナ』より、短くも壮絶な人生を駆け抜けたオクサナが自身を語る本編映像が解禁された。【動画】オクサナ・シャチコの“信念”が伝わる本編映像アーティストであり活動家、そしてトップレスによる抗議で知られるフェミニスト活動団体“FEMEN