中島健人が主演を務め、長濱ねるがヒロインを演じる映画『ラブ≠コメディ』より、中島演じる人気俳優・神崎麗司が学生、執事、ラジオパーソナリティにふんした場面写真が解禁された。【写真】様々な魅力を見せる中島健人の場面カット本作は、情熱を燃やす人たちの“胸アツ”お仕事エンターテイメント。監督は紙谷楓、脚本は大北はるかが手掛ける。主人公・神崎麗司は、“360度全方位イケメン”と称され、数々のラブコメ作品