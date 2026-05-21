山崎賢人が主演する映画『キングダム』シリーズ最新作『キングダム 魂の決戦』より、新章を象徴する場面写真12点が一挙解禁された。【写真】戦場を駆ける信、総勢50万の合従軍を迎え撃つ秦国の猛将たち、そして王騎将軍の想いとともに受け継いだ矛―『キングダム 魂の決戦』場面写真ギャラリー中国春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍になるという夢を抱く戦災孤児の少年・信（山崎）と、中華統一を目指す若き王・えい政（吉沢