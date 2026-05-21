◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ＤｅＮＡ（２１日・マツダスタジアム）広島は、育成の名原典彦外野手と支配下契約を結んだと発表した。地元・広島の瀬戸内高から青森大を経て、２２年育成ドラフト１位で入団した２５歳の俊足外野手。契約して即、出場選手登録された。試合前に会見に臨み、「駆け回る姿を、しっかり見てもらいたい」と意気込んだ。この日、朝８時に球団から支配下昇格を伝えられたという。２０日にはファーム・リ