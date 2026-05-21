男子プロバスケットリーグＢリーグは２１日、９月９、１０日にプレシーズンマッチとしてフィリピン・マニラで「マニラゲーム」を開催すると発表した。両日、北海道―群馬のカードで行われ、海外でＢリーグのチーム同士が対戦するのは初となる。主催、主管はＢリーグ、後援は在フィリピン日本大使館で実施される。来季の契約は未定だが、北海道はドワイト・ラモス、群馬はエージェー・エドゥとともにフィリピン代表経験のある選