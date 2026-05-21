首位攻防戦の初戦となる２２日・オリックス戦（ベルーナＤ）に、西武・隅田知一郎投手が先発する。１６日・日本ハム戦（エスコン）に先発予定も、左肩の張りにより先発を回避した左腕。だが、軽傷だったこともありチームに帯同したまま調整を続け、現在は「大丈夫です」と完全復活。前回登板からは中１３日での先発となり、「ちょっと休み肩になっている感じもするので、そこが吉と出るか凶と出るか。自分が思っているよりも球