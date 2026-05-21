WEリーグで躍動する若きボランチも初招集日本サッカー協会（JFA）は5月21日、6月6日に大阪のYANMAR HANASAKA STADIUMで行われる国際親善試合・南アフリカ女子代表戦に向けた、なでしこジャパン（日本女子代表）のメンバー23名を発表した。“世界一奪還”を標榜する狩野倫久監督の選考からは、ある強いメッセージが感じ取れた。狩野監督は今回の選考について「年齢や経験だけで選ぶのではない。フラットに見た上で、良い選手が