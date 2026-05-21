◆陸上関東学生対校選手権第１日（２１日、栃木・カンセキスタジアムとちぎ）男子１部１５００メートル予選（３組で各組３位以内と４位以下でタイム上位３人が決勝進出）が行われ、第２組に出場した早大ルーキーの本田桜二郎は３分４７秒９１で全体トップで２２日の決勝に進出した。本田は残り２周で先頭に立つと、後続を一気に引き離し、持ち味の腰高のフォームで悠々とゴールした。本田は早大入学前の３月１４日に福岡市で