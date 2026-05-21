「強盗被害に遭った」とウソをついていた30代の男性が、書類送検されていたことが分かりました。捜査関係者によりますと、4月3日付で偽計業務妨害の疑いで書類送検されたのは、名古屋市瑞穂区に住む派遣社員の男性(37)です。男性は今年2月、熱田区三本松町で2人組の男に「ギブミーマネー」などと拳銃のようなもので脅されて現金26万円を奪われた、と警察にウソをつき、強盗事件として捜査をさせた疑いが持たれてい