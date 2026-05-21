◆大相撲夏場所１２日目（２１日・両国国技館）西前頭１３枚目・玉鷲（片男波）は、十両の旭海雄に寄り切られ、１０敗目となった。相手の押しに一方的に敗れた。幕内残留を確定させるためには、６勝以上が必要だが、それには届かなくなった。４１歳の鉄人は今場所が幕内在位１００場所目。前日の勝利で、幕内勝ち星が７１４勝となり、稀勢の里と並び、歴代７位となっていた。