木下大サーカス岡山公演安全祈願祭岡山・北区北長瀬表町 6月、「木下大サーカス」の岡山公演が始まります。特設会場の予定地で関係者らが安全を祈願しました。 「木下大サーカス岡山公演」の会場となる岡山ドームの東隣で安全祈願祭が開かれました。関係者ら約100人が来場者や団員の安全、公演の成功などを願いました。 岡山県が発祥の地の「木下大サーカス」は120年以上の歴史を