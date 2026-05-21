李在明（イ・ジェミョン）大統領が20日の閣議で、韓国人活動家が乗ったガザ地区救護船をイスラエル軍が拿捕したことを批判しながら国際刑事裁判所（ICC）が2024年11月に戦争犯罪容疑で発給したイスラエルのネタニヤフ首相に対する逮捕状執行の可否を検討するよう指示した。韓国人活動家2人はそれぞれ18日と20日に救護船に乗ってガザ地区に移動していたところ公海上でイスラエル海軍に逮捕された。李大統領が指摘した通り韓国国民が