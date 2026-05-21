女優ソン・ヘギョが歴代級のビジュアルを収めたグラビアのビハインドカットを一挙公開し、唯一無二のオーラを自慢した。ソン・ヘギョは20日、自身のソーシャルメディア（SNS）を通じて「B−cut」という短い文言とともに複数の写真を掲載した。公開された写真は、Bカットという説明が色あせるほど、どれも感嘆を誘う完璧なクオリティーを誇っている。写真の中のソン・ヘギョは華やかなダイヤモンドのティアラを着けてカメラを正面か