記事ポイントライフニュートリションブランド「F&W」の『ダイエットサポートコーヒー』シリーズがTikTok Shopで累計30万食（10,000袋）を突破小柳社長が出演するTikTok LIVE還元祭を開催予定。LIVE限定価格キャンペーンや視聴者参加型プレゼント企画を実施2026年3月より「みずほPayPayドーム福岡」にブランド看板を掲出し、オンライン・リアル双方でのブランド展開を強化中 ライフニュートリションブランド「F&W（エ