遼寧省大連市にある「小野家拉麺」の創業者、小野光規さんが撮影した広東省深圳市にあるドローン配送スポット。（深圳＝新華社配信）【新華社瀋陽5月21日】中国国内外の交流サイト（SNS）ではこのところ、「中国式安心感」が話題を呼んでいる。外国人ブロガーたちは、中国の宅配サービスの安全性に驚き、迅速さや効率の良さを称賛している。中国の動画配信サイト、嗶哩嗶哩（ビリビリ）や動画投稿サイ