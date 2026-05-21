俳優のジニョンが出演する韓国ドラマ『警察授業』（全16話）が、あす22日よりCSホームドラマチャンネルで放送される。（毎週月〜金 前7：00〜）【場面ショット】ジニョン、ハッキングの現行犯→警察学校の新入生に同作は、犯人を捕まえようと奮闘する刑事と頭脳明晰な元ハッカーが、警察学校の教官と生徒として再会しタッグを組むドタバタキャンパス物語。『雲が描いた月明り』のジニョン、『猟奇的な彼女』のチャ・テヒョン