近年はミュージシャンとしても活躍するお笑い芸人・ヒロシ（54）が21日、Xを更新。自身がベースを務めるバンド「ガランドウ」のTシャツを俳優の内田有紀（50）が着用している写真が内田の公式サイトにて披露され、感激の思いをつづった。【写真】キャンプでの“2ショット”が公開されたヒロシ＆内田有紀内田の公式サイトでは、18日付で「ここのところ雑誌の撮影が続いておりました 来月またお知らせできると思います 昨日の撮