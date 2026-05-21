左肩の炎症で負傷者リスト（IL）入りしているエンゼルス・菊池雄星投手（34）が後半戦の早い段階で復帰を目指していると20日（日本時間21日）、大リーグ公式サイト「MLB.com」が報じた。同サイトによると、菊池はこの日、メディア取材に応じ「近いうちにスローイングを再開できると考えている。もっと早く復帰できるのではないかという話もあったが、シーズンは長く、来年もエンゼルスに在籍することを考慮し、周囲と相談して