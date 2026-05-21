BS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!!」（月曜後9・00）が18日に放送され、ヤクルトでかつて監督と選手という間柄だった真中満氏（55）と坂口智隆氏（41）、上田剛史氏（37）の3人が集結。ヤクルトならではの“仲良しトーク”で番組を盛り上げた。坂口氏が3回目、上田氏が2回目の番組ゲスト。今回はこの番組でMCとゲストの“二刀流”でフル回転の活躍を見せる真中氏と、お笑いコンビ「TIM」のレッド吉田（60）が番組MC