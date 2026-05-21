メジャーリーグ、ドジャースの大谷翔平選手（31）が投打の二刀流で出場。打っては先頭打者ホームラン、投げては4勝目を手にしました。1カ月ぶりに投打の同時出場となった大谷選手。見せ場はいきなりやってきました。初回、第1打席の初球をジャストミート。打球はぐんぐん伸び、センター右のスタンドへ飛び込む第8号ホームランとなります。自身通算27本目、今シーズン3本目の先頭打者ホームラン。“打者・大谷”が“投手・大谷”?投