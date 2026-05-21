久しぶりに電話で姪の声を聞いたら、あまりにも可愛くてすぐにお小遣いを送金しました。大人の社交場・銀座のクラブにホステスとして勤めているみずえちゃんと申します。その傍ら、ライターとしても活動しており、これまでに私がお酌をさせていただいたおじさま方との実体験をもとに、夜遊びやモテに関する情報を発信させていただいております。◆“カエル化”しないために少し前のことですが「カエル化現象」という言葉が話