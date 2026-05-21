21日午前、由利本荘市石脇の竹やぶでクマ1頭が目撃されました。警察が注意を呼びかけています。由利本荘警察署の調べによりますと、21日午前10時10分ごろ、由利本荘市石脇字下長老沼を車で走っていた70代の男性が、道路脇の竹やぶにクマ1頭がいるのを目撃しました。クマの体長は約1メートルだったということです。近くの建物までは20メートルほどの場所で、付近ではほかにも目撃情報が寄せられているということです。