21日午前、にかほ市象潟町の公園でクマ1頭が目撃されました。近くには民家もあり、警察が注意を呼びかけています。由利本荘警察署の調べによりますと、21日午前10時35分ごろ、にかほ市象潟町字入道島の公園にクマ1頭がいるのを、70代の男性が自宅の中から目撃しました。クマの体長は約1.2メートルだったということです。近くの民家までは約10メートルで、警察が注意を呼びかけています。