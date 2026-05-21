酒類総合研究所（酒類総研）主催の「令和7酒造年度（BY）全国新酒鑑評会」の入賞酒が5月20日発表され、金賞受賞数で福島県が2年連続で1位となった。2位は新潟県と長野県、4位は兵庫県、5位は山形県。酒類総研によると全国規模で開催される唯一の清酒鑑評会。製造技術と品質の向上を目的に1911（明治44）年から継続的に実施。例年、日本中の酒蔵が技術を結集した大吟醸・純米大吟醸などを出品する。福島県の単独トップは4年ぶ